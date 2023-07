Salvini | “Non accetto veti sui nostri alleati in Europa”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA – “Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti e nonsui”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega, Matteo(foto), nel colloquio con i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e Jordan Bardella. “L’unica speranza di cambiare l’è tenere unito tutto quello che è alternativo alla sinistra – ha aggiunto il vicepremier, come riferisce una nota della Lega – Chi si comporta diversamente, fa un favore ai socialisti. L’unico centrodestra presente in un grande Paese come la Francia siete voi”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.