Salvini incontra Le Pen | mentre i piani di Meloni per le europee escludono la Lega

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Domani a Varsavia la premier Giorgiaincontrerà i conservatori europei, riuniti fino al 9 luglio. A loro il leader leghista e alleato di governo Matteoha proposto ieri un patto del centrodestra in vista delle elezionidel 2024. Il tuttooggiha in programma un incontro a Roma con Marine Le Pen. Tra i progetti, secondo La Stampa, ci sarebbe la creazione di un gruppo della destra sovranista con Orbàn. Maha altri programmi. La premier ufficialmente lavora per un patto tra popolari e conservatori in vista delledel 2024, sperando che i liberali a guardino a destra “tradendo” i socialisti. Ufficiosamente, però, è tutta un’altra storia – spiega Repubblica. A Bruxelles non esiste un solo popolare che possa accettare un ...