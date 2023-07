Salva il figlio della compagna che stava annegando e muore | l' ultimo gesto di un noto archeologo sardo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un uomo di 59 anni è morto dopo esser riuscito a mettere in salvo il11enneche annaspava in mare. E' successo sul litorale di Is Arenas, nell'oristanese, dove non è ancora ...

Un uomo di 59 anni è morto dopo esser riuscito a mettere in salvo il11enne della compagna che annaspava in mare. E' successo sul litorale di Is Arenas, nell'oristanese, dove non è ancora attivo il servizio di salvamento a mare e dove il mare era molto agitato a ...

Un gesto eroico quello di Carlo Lugliè, 58 anni, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella del figlio della compagna, un bambino di 11 anni.Leggi su Sky TG24 l'articolo Sardegna, prof dell'Università di Cagliari annega dopo aver salvato figlio della compagna ...