Salò | tanta gente comune e nessuna marcia “nera” alla mostra sul fascismo | e “la Stampa” si stupisce…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Qualcuno, come quelli dell’Anpi, aveva già manifestato preoccupazione su “pellegrinaggi” di nostalgici del, in stile Predappio. Ma come volevasi dire, l’interesse storico ha prevalso sulle presunte voglie di apologie, tanto temute dsinistra. La“L’ultimo1943-1945. La Repubblica sociale italiana“, promossa daldie dFondazione Opera pia e Carità laicale e Istituto Lodroniano, ente proprietario e gestore del museo in provincia di Brescia, il primo giorno di apertura ha fatto segnare un grande riscontro di visitatori, e non certo per motivi politici. La sezione sulla Rsi, presente già dall’apertura del MuSa, nel 2015, è stata rivisitata, ampliata e arricchita con nuovi documenti, approfondimenti e ...