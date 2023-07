Salerno | precipita in dirupo con la bici | morto 17enne a Roccapiemonte

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – ??Tragico incidente inper un, in provincia di. Il ragazzo, Francesco Puopolo, èto in unmentre era impegnato in un'escursione in montagna con la suacletta. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo. "La comunità dipiange la prematura scomparsa del giovane Francesco Puopolo", scrive in un post il sindaco di, Carmine Pagano, esprimendo alla famiglia e in particolare ai genitori "le condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale". Il primo cittadino in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach ...

Tragico incidente in bici per un 17enne morto a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Il ragazzo, Francesco Puopolo, è precipitato in un dirupo mentre era impegnato in un'escursione in montagna con la sua bicicletta. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo.

