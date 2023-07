Salerno | precipita dal sesto piano mentre sistema zanzariera | muore casalinga

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ennesimo incidente domestico in Campania. Questa mattina unata dalva una. La donna è morta sul colpo. Incidente adalmorta sul colpo Secondo quanto spiega Il Mattino, a perdere la vita è W.E., classe 1941. La vittima stava svolgendo alcune faccende domestiche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tempo di Lettura: 1 minuto Attimi di paura e tensione si stanno vivendo in questi minuti a, in via Eugenio Caterina dove una donna sarebbedalla finestra di un'abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della Croce Rossa Italiana, oltre agli agenti della ...Era arrivata dalla Finlandia per conoscere il nostro territorio e la sua natura: una giovanissima turista - 21 anni appena - è morta dopo essere caduta mentre con il fidanzato stava percorrendo il ...Le operazioni sono coordinate dal personale della Centrale Operativa Territoriale del 118 die Napoli , con l'ausilio dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori con il nucleo SAF (...

Salerno, paura in via Eugenio Caterina: 80enne precipita dal sesto piano SalernoToday

Pare che la vittima E.W, 82 anni, era in casa intenta ad pulire una zanzariera: sarebbe salita su una scala perdendo poi l’equilibrio e precipitando dal sesto piano del palazzo. Il corpo è finito per ...Tragedia tra via Eugenio Caterina e via San Giovanni Bosco nella tarda mattinata di oggi. Una donna W.E. le sue iniziali, classe 1941, è precipitata dal sesto piano di uno stabile del posto ...