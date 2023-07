Salernitana | Iervolino | «La clausola di Dia non rispecchia il suo valore»

, il Presidentesu Dia - Danilo, Presidente della, ha rilasciato un'importante intervista ai microfoni di ' Radio Rai ' nella quale ha fatto il punto sull'..., in ogni caso, ha promosso lae la tifoseria per quanto fatto nella scorsa stagione. 'Il voto per la stagione appena conclusa è un otto alla squadra e un dieci al pubblico, ...... Danilo- Chiara Giugliano Il presidente della, Danilo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Rai 'La politica nel pallone', a cura di Emilio Mancuso. ...

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato del mercato e del futuro di Boulaye Dia, ai microfoni di Gr Parlamento: "Abbiamo un direttore sportivo giovane ma molto noto e preparato. Sal ..."Ad oggi abbiamo una clausola di 25 milioni che non rispecchia il valore del giocatore che potrebbe stare minimo sui 40 milioni. Purtroppo ci sono ...