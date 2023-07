Salario minimo | Tridico | “No del governo? Sotto i 9 euro stipendi indegni | Meloni sbaglia” Guerra | “Non ha letto la nostra proposta”

(Di lunedì 3 luglio 2023) “La chiusura delsulladidelle opposizioni? La presidente del Consiglio, nel nostro Paese c’è una grave questione salariale. Senza contare come questo provvedimento sia presente nella gran parte dei paesi Ue. Oggi 4 milioni di lavoratori circa hanno salarila soglia dei novelordi l’ora, questisono”. A rivendicarlo l’ex presidente dell’Inps, Pasquale, a margine della conferenza ‘Inflazione e salari: quali politiche?’ presso l’Universita’ di Roma Tre, con la segretaria Pd Elly Schlein, i segretari Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, e il presidente M5s Giuseppe Conte. “Aumentare i salari significa ...

I lavoratori dell'agricoltura sono interessati al dibattito sul salario minimo. Dalla Francia alla Germania passando per il Regno Unito e il Messico, da quanti anni esiste e di cosa si tratta Il salario minimo, al centro della discussione in Italia, è presente in quasi tutti i Paesi europei, ad eccezione del nostro, della Danimarca, dell'Austria, della Finlandia, ma con valori e applicazioni diverse. "L'inflazione continua a mordere molto forte alle caviglie delle famiglie italiane, motivo di più affinché il governo consideri e approvi la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo". Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine del convegno "Inflazione e salari: quali politiche" organizzato dall'Università Roma Tre.

Lunedì mattina, la premier Meloni era 'in presenza' all'assemblea generale di Assolombarda, associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia.