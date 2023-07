Salario minimo | Schlein | ' Il governo approvi la nostra proposta'

AGI/Vista - "Oggi è il momento sia di ragionare su una legge che introduca ile bisogna farlo tenendo conto che in Italia c'è una contrattazione collettiva molto importante, e serve una legge che validità generale ai contratti nazionali di lavoro. In modo che ...Dico che ilserve perché tre milioni di lavoratori sono sotto quella soglia. C'è però il problema del lavoro sottopagato e dei contratti pirata, firmati anche dai sindacati gialli e ...'Se vogliamo parlare dicon una soglia minima di 9 euro lordi non è un problema di Confindustria, che va sopra questa soglia'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'...

L’attacco di Conte a Meloni: “Dice no al salario minimo Comprensibile, guadagna fino a 30 volte… Il Fatto Quotidiano

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “Sotto i 9 euro all’ora non è lavoro ma sfruttamento. La contrattazione collettiva si rafforza con questo strumento, la destra trovi un’altra scusa. Noi opposizioni pensia ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Se è vero, come dice il presidente Bonomi, che quello del salario minimo è un non tema per Confindustria, lo è invece per moltissimi altri settori meno strutturati e meno s ...