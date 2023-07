Salario minimo | Schlein “Convergenza significativa da opposizioni”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il successo della nostra proposta lo potremmo ottenere quando riusciremo a far approvare illegale, ma sono contenta delladelle”. Lo ha detto la segreteria del Pd, Elly, intervenendo alla tavola rotonda “Inflazione e salari: quali politiche? L’urgenza di analisi informare e azioni efficaci”. “Questa è una proposta che vuole rafforzare la contrattazione collettiva” ha aggiunto “sotto la soglia che abbiamo individuato di nove euro l’ora non si chiama lavoro ma sfruttamento”. Per la segretaria del Pd sul tglio del cuneo “chiediamo sia strutturale e ci sono tutte le condizioni per farlo”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.