Salario minimo | la proposta dell' opposizione e il no del governo

Giorgia Meloni respinge le richieste di dialogo delle minoranze sulla proposta di salario minimo che ha trovato tutti d'accordo, da Azione ad Alleanza Verdi - Sinistra a eccezione di Matteo Renzi. Il Parlamento italiano, in questi giorni, sta discutendo l'introduzione di un salario minimo legale in Italia, già presente nella maggior parte degli altri Paesi Europei. Un tema caro alle single sindacali, soprattutto alla Uil del Lario che comprende le sezioni ...

Il salario minimo a 9 euro l’ora è la prima proposta unitaria presentata dalle opposizioni. L’aumento obbligato delle retribuzioni interesserebbe 4,5 milioni di lavoratrici e lavoratori, soprattutto ...dal 2019. E questo è dovuto soprattutto a un più forte contenimento dei salari. I dati di Eurostat e Bce arrivano all’indomani della proposta delle opposizioni di un salario minimo di 9 euro l’ora ...