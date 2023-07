Salario minimo e calcoli politici

Nella puntata di Sky TG24 Business del 3 luglio 2023 ( rivedila qui ) spazio anche al dibattito sulcon Paolo de Berardinis, fondatore dello studio de Berardinis&Mozzi.La chiusura di Giorgia Meloni sulindispettisce il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte , che attacca duramente la premier. Nei giorni scorsi l'opposizione si era mostrata compatta sull'opportunità di aprire un ...Roma, 3 lug. " "Non approvare ilsarebbe una grande occasione mancata. Basti pensare che in Germania lo stanno portando dal 12 a 12,4 euro, che in Francia, dove è istituito da anni, Macron lo sta rafforzando, e che in ...

Salario minimo, chi ce l’ha e quanto vale in Europa Il confronto con i 9 euro proposti in Italia Corriere della Sera

In Europa solo cinque paesi non prevedono un limite minimo di retribuzione. Tra questi l’Italia. Gli altri stati hanno una soglia garantita: si va dai 14 euro l’ora del Lussemburgo ai 2,40 della Bulga ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Non approvare il salario minimo sarebbe una grande occasione mancata. Basti pensare che in Germania lo stanno portando dal 12 a 12,4 euro, che in Francia, dove è istituito ...