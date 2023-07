Salario minimo | dove esiste e come funziona in Europa e nel mondo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dalla Francia alla Germania passando per il Regno Unito e il Messico, da quanti annie di cosa si tratta Il, al centro della discussione in Italia, è presente in quasi tutti i Paesi europei, ad eccezione del nostro, della Danimarca, dell’Austria, della Finlandia, ma con valori e applicazioni molto differenti. Nessuno strumento di supporto anche in Svezia. In Francia e in Spagnagià da tempo, rispettivamente dal 1950 e dal 1963, mentre i valori più alti si registrano in Lussemburgo 2.387,40 al mese e in Germania 2.080 al mese. La Spagna e l’Olanda hanno aumentato l’importo nel 2023 e la Germania a fine 2022, mentre il Belgio e l’Irlanda hanno già previsto un aumento nei prossimi anni. Svezia e Danimarca, cosìl’Italia, seguono modelli basati sulla negoziazione dei ...

L'Italia si differenzia da altri Paesi europei poiché non dispone di una legge specifica che regoli le retribuzioni minime AGI - Illegale è la retribuzione di base stabilita per legge che dovrebbe essere garantita a tutti i lavoratori. La sua finalità è quella di assicurare una retribuzione adeguata in relazione

