Salario minimo | Conte | “Governo programma un incendio sociale”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Parole dure arrivano dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte rispetto al salario minimo. La questione per l'ex premier riguarda l'operato del governo che toglie dignità ai lavoratori.

Landini: "Paga orario sotto 9 euro non più accettabile, governo dia risposte". Conte: "Meloni si renda conta che sta creando disagio sociale" "Se vogliamo parlare dicon una soglia minima di 9 euro lordi non è un problema di Confindustria, che va sopra questa soglia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi , intervenendo all'...'La nostra posizione sulè chiara. Noi di FI ci rifacciamo al testo Ue che prevede che ilper legge bisogna applicarlo quando non c'è una contrattazione collettiva con soglie sopra l'80% . Non è ...'È comprensibile che la presidente Meloni non creda allegale e alla sua necessità perché guadagna delle indennità che sono fino a 30 volte illegale . Ma non si possono chiudere gli occhi sulla realtà italiana dove ci sono ...

L’attacco di Conte a Meloni: “Dice no al salario minimo Comprensibile, guadagna fino a 30 volte… Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) – “Il successo della nostra proposta lo potremmo ottenere quando riusciremo a far approvare il salario minimo legale, ma sono contenta ...(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2023 “La proposta per il salario minimo non vale solo per i lavoratori dipendenti. È una proposta a tutto tondo che guarda a come contrastare il lavoro povero, a partir ...