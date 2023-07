Salario minimo | Calenda | ' Non è la panacea | ma protegge i più deboli dallo sfruttamento'

Nessun veto alPer quanto invece riguarda il, tema posto all'attenzione del Governo dalle opposizioni con una proposta di legge congiunta, Bonomi ha sottolineato che ' ..."L' inflazione continua a mordere forte alle caviglie delle famiglie italiane motivo in più perché il governo approvi la proposta unitaria delle opposizioni sul. Nella nostra proposta vuol dire rafforzare la contrattazione collettiva, perché fa valere per tutti i lavoratori e lavoratrici di un settore, la retribuzione complessiva prevista dal ...Per questo sono contrario a far diventare ilun nuovo capitolo dell'eterno scontro ideologico italiano. Incontriamoci e confrontiamoci. La politica è fatta di questo". Lo scrive su ...

L’attacco di Conte a Meloni: “Dice no al salario minimo Comprensibile, guadagna fino a 30 volte… Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) “Lasciamo stare le dichiarazioni del momento di Calenda. Sul salario minimo abbiamo fatto un lavoro serio e non ci siamo fidati ...In prima fila a sinistra, arrivati puntuali per l’inizio del convengono, siedono i segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri . Ves ...