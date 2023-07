Sacrificato a sorpresa | il Milan lo cede per il colpo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilpronto a un sacrificio aper concretizzare il proprio obiettivo di calciomercato: la notizia lascia di sasso tutti i tifosi. Settimane di grande movimento in casa, dove si vuole ritornare a lottare per il vertice in vista della prossima stagione. Il primo assaggio del nuovo campionato si avrà appena mercoledì, con i rossoneri che scopriranno il calendario della Serie A che andrà, poi, a combinarsi gli impegni di coppe. Per garantirsi quantomeno una lotta fino alla fine per il Tricolore, serve sicuramente una rosa quanto più assortita e valida anche nelle varie alternative ai titolari. Qualche intervento, però, i rossoneri vogliono farlo anche per quanto riguarda le prime scelte e a tal proposito il ruolo tenuto maggiormente sott’occhio è quello del centrocampo. Ilè alla caccia del grande ...