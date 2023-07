Russia | Medvedev shock | L' apocalisse nucleare è probabile Spuntano altri retroscena sulla Wagner

(Di lunedì 3 luglio 2023) "Noterò una cosa che i politici di ogni genere non amano ammettere: un'non è solo possibile , ma anche abbastanza". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio ...

Anche se è già chiaro a tutti che non ce n'è bisogno così com'è e deve assolutamente essere terminato", ha detto, citato da Interfax. L'accordo sul grano del Mar Nero scadrà nuovamente il 17 ...In un articolo pubblicato dal quotidiano Rossiyskaya Gazeta ,affronta il tema l'accordo ...- Cina, domani il vertice Sco. E collaborazione tra le Marine militari Domani il presidente ...Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry. "Ci sono ... Laha trasferito "negli ultimi anni" 700.000 bambini dalle zone di conflitto dell'Ucraina in ...

Ucraina, Medvedev: "Apocalisse nucleare è probabile" Adnkronos

Zelensky alla Cnn: "La guerra non finirà finché la Crimea sarà occupata". Intanto i vacanzieri russi occupano la penisola e comprano casa.Guerra in Ucraina, l' ex capo di Stato e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev accusa del rischio nucleare Nato e Stati Uniti.