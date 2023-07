Russia espelle anche WWF | ultima associazione ambientalista rimasta nel paese

Finlandia -, lo scontro coinvolge anche l'apparato diplomatico. Le autorità di Helsinki hanno espulso dal Paese scandinavo alcuni diplomatici dell'ambasciata russa di cui l'Ambasciatore Pavel Kuznetsov,  ...La Finlandia9 diplomatici dell'ambasciata russa, la Svezia chiede di entrare il prima ... che l'Ucraina diventerà un membro dell'alleanza e che lanon può porre veti'. Intanto il ...Giallo sull'esplosione della diga Le relazioni tra Finlandia esi sono deteriorate in seguito all'invasione russa dell'Ucraina che ha spinto la Finlandia a rompere decenni di non allineamento ...

La Russia espelle il Wwf Armi e Tiro

La Romania ha espulso 40 persone tra diplomatici e impiegati dell’ambasciata russa a Bucarest per via del peggioramento dei rapporti tra i due paesi a ...Le notizie sulla guerra di domenica 2 luglio, in diretta. Kiev: «Uccisi 21.000 mercenari Wagner» • Il capo della Cia è stato un Ucraina e ha ascoltato il piano di pace di Kiev. • Gli Usa valutano la p ...