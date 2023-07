RTL 102 5 si conferma leader negli ascolti radiofonici TER

(Di lunedì 3 luglio 2023) RTL 102.5 mantiene la sua posizione didel panorama radiofonico italiano. Secondo l’indagine TER relativa al primo semestre del 2023 (periodo dal 17/01 al 12/06), RTL 102.5 registra 5.971.000 dinel giorno medio,ndosi come la prima Radiovisione d’Italia. Secondo l’ultima pubblicazione dei dati TER, l’intero Gruppo RTL 102.5 può vantare un totale di 8.284.000 milioni dinel giorno medio con RTL 102.5 GM 5.971.000 di, Radiofreccia GM 1.359.000 die Radio Zeta GM 954.000. “Dopo anni di pandemia, che ha distorto la vita di tutti noi, il ritorno alla normalità porta con sé anche il ritorno alle normali abitudini, che vedono la radio da sempre centrale nei consumi culturali degli italiani”, ha commentato Lorenzo Suraci, ...

Ascolti record per.5 che mantiene la sua posizione di leader del panorama radiofonico italiano. Secondo l'indagine TER relativa al primo semestre del 2023 (periodo dal 17/01 al 12/06), infatti,.5 ...Con 5.971.000 di ascoltatori ogni giorno, il gruppo di Lorenzo Suraci raggiunge 8.284.000 di ascolti nel giorno medio.Radio Italia è stata fondata nel 1982 da Mario Volanti (foto) e attualmente per ascolti è la terza tra i network nazionali dopo.5 e Rds. La sua ragione sociale, come si capisce, è la musica italiana che riempie per intero il palinsesto. Oggi è una scelta radiofonicamente vincente visto che nella Top10 dei brani più ...

Rtl 102,5 è la radio più ascoltata d'Italia, con quasi 6 mln di ascoltatori al giorno Panorama

Secondo l'indagine TER relativa al primo semestre del 2023, RTL 102.5 registra 5.971.000 di ascolti nel giorno medio, confermandosi come la prima Radiovisione d'Italia ...RTL 102.5 mantiene la sua posizione di leader del panorama radiofonico italiano. Secondo l'indagine TER relativa al primo semestre del 2023 (periodo dal 17/01 al 12/06), RTL 102.5 registra 5.971.000 d ...