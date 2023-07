Grazie al lavoro del, un team di scienziati dell'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia Cinese delle Scienze (Iggcas) ha pubblicato su Nature Astronomy i dati raccolti durante ...Sulla superficie Anche dal(CNSA) arrivano nuove immagini grazie al rilascio di dati della missione Tianwen - 1, di cui fa parte. Ma non si tratta di dati nuovi, ilinfatti è in ...In apertura : ile i suoi magnetometri (a sinistra); l'area di sbarco die il relativo contesto geologico (al centro); Campo magnetico crostale misurato lungo la traversa di ...

Rover Zhurong rivela campi magnetici deboli nel bacino di Utopia su Marte Globalist.it

Il rover cinese Zhurong rileva campi magnetici deboli nel bacino di Utopia su Marte, risultati contrastanti rispetto a InSight della Nasa ...Out Boy has released an update to Billy Joel's "We Didn't Start the Fire," ticking off moments in history from 1989 to 2023. Like the original, the cover includes mention of space exploration.