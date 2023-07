Rottura Oriele | alcuni fan incolpano le amiche di lei | la reazione di Giaele

Le voci della crisi si erano levate già alla fine di maggio, quando gliavevano annunciato una prima. "Vi prego di non taggarmi più in cose di amore su Instagram. Non mi aiuta, ok Se ...La cena "animata" in Sardegna Poche ore prima dell'annuncio della, era entrato in tendenza su Twitter un video che mostrava gli "" nel bel mezzo di un'accesa discussione , durante una ...... sono iniziati a sorgere i primi problemi che hanno portato ad una crisi profonda, una vera e propria, e quando sembrava che la coppia fosse definitivamente scoppiata, glisono tornati ...

"È finita per sempre". È di nuovo rottura tra Daniele Dal Moro e ... ilGiornale.it

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo un lungo tira e molla, si sono lasciati definitivamente. Ad annunciarlo è l'ex tronista con una foto sui social.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...