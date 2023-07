Rottura condotta idrica | diversi comuni irpini senza acqua

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa delladellaadduttrice dn 800 in agro di Gesualdo, l’erogazionea servizio dei serbatoi deisotto elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazionenel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in tarda serata. Iinteressati dalladellaARIANO IRPINO ARIANO IRPINO (Ospedale) ARIANO IRPINO (Casa circondariale) GROTTAMINARDA MELITO IRPINO MONTECALVO IRPINO VILLANOVA DEL BATTISTA SAVIGNANO IRPINO GRECI TORELLA DEI LOMBARDI BONITO GESUALDO VILLAMAINA FONTANAROSA MIRABELLA ...