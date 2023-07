Romano | «In settimana l’Atletico Madrid completerà per Azpilicueta!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Azpilicueta si allontana sempre di più dall’Inter. Il giornalista Fabrizioscrive sui social i dettagli sull’accordo del difensore con. FORMALITÀ – Fabriziocomunica ulteriori conferme sul fatto che César Azpilicueta non è più nei piani dell’Inter. Per il difensore del Chelsea si allontana l’idea di un futuro nella sponda nerazzurra di Milano. Lo spiega il giornalista attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo Twitter: «Questaanche formalmente l’affare a parametro zero di César Azpilicueta». Fonte: Twitter – FabrizioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...