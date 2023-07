Roma violenta | gli sbatte la testa contro la serranda del garage e lo uccide

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 luglio 2023)– La Polizia di Stato, lavorando in stretto coordinamento con la Procura di piazzale Clodio, ha risolto un caso di omicidio risalente alla scorsa estate, dando poi esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di un uomo di origini polacche gravemente indiziato di omicidio. Nell’estate scorsa, un’ambulanza del 118, ha soccorso un uomo in piazza dei Tribuni privo di conoscenza e con una vistosa ferita alla. L’uomo, dopo alcuni giorni, è deceduto. Le indagini, iniziate fin dal subito, sono state condotte dagli investigatori del commissariato Tuscolano. Grazie ad alcune telecamere presenti nella zona, ad una serie di testimonianze ed alla conoscenza del territorio, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto: durante una lite per futili motivi tra l’odierno indagato e la vittima, entrambi risultati ...