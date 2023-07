Roma | UFFICIALE | torna Adidas

... di sfide memorabili e di momenti scolpiti nell'immaginario romanista, stagioni durante le quali, a indossare la maglia giallorossa, saranno alcuni dei giocatori più amati dai tifosi della: Rudi ...Questa mattina la Procura federale della FIP attraverso un comunicatoha comunicato i deferimenti di quattro persone in merito alla vicenda che ha come ...della società Stella AzzuraNord,...- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , in visitanella Repubblica del Cile da oggi, 3 luglio, a giovedì 6, giorno in cui lascerà il Paese per proseguire verso il ...

Roma, ufficiale l’accordo con Adidas: c’è l’annuncio sui social ForzaRoma.info

L’attesa è finita, Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Serviva un’offerta irrinunciabile per strappare la bandiera rossonera da San Siro, che ...Roma, 3 luglio 2023 – Assieme ai colori tradizionali giallorossi torna il celebre lupetto di Gratton sul petto, al posto del classico stemma, e anche il logo Adidas, uno sponsor storico per il club r ...