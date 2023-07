Roma | tre idee per la mediana | il sogno resta Frattesi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lavuole effettuare il grande colpo in mezzo al campo e ilpiù grandequello di riportarealla base Lavuole effettuare il grande colpo in mezzo al campo e ilpiù grandequello di riportarealla base. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avendo il 30% sulla rivendita del giocatore o lo comprano in sconto o in ogni guadagneranno qualcosa. Le alternative sono due: Renato Sanches e Sabitzer, ma entrambi arriverebbero in prestito.