Roma | Suv contromano su Laurentina | indagato non stava usando cellulare

(Di lunedì 3 luglio 2023), 3 lug. (Adnkronos) - Nonilil 20enne alla guida della Tesla con altri giovani a bordo che sabato, su via, si è scontrato con un'auto provocando la morte di una donna, Simonetta Cardone, di 67 anni. Il ragazzo èper omicidio stradale nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di, che ha disposto l'autopsia sulla vittima e affidato le indagini alla Polizia locale dicapitale. Da una prima analisi suldel 20enne alla guida, che è stato sequestrato, non emergerebbe la presenza di altri video girati a bordo dell'auto o di altri video alla guida in altre auto. Intanto gli inquirenti a breve disporranno una consulenza per stabilire a che velocità viaggiasse l'auto e ...