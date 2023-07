Roma | malore al lago di Martignano | morta donna

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – Unadi 43 anni ènel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, mentre faceva il bagno neldiin compagnia della figlia di 16 anni e della nipote di 3. Lae la ragazza sono state entrambe colte dain acqua, e sono state soccorse da alcuni bagnanti: lamentre la figlia è stata elitrasportata al policlinico Gemelli di. La bambina è stata affidata al compagno della vittima. Sul posto i carabinieri. Il medico legale intervenuto non ha ancora stabilito le cause della morte e ha disposto per domani l'esame necroscopico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

