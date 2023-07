Roma | con Adidas torna la maglia numero 10? L’indizio social

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Indossata dal 1997 fino all'addio al calcio nel 2017 dall'ex capitano giallorosso Francesco Totti, lanon è stata ritirata ma non è più stata assegnata da allora. Dybala in pole per i tifosi su Twitter Asdi nuovo insieme. Ma con la partnership annunciata oggianche la10? Indossata dalla stagione 1997-1998 fino all’addio al calcio nel 2017 dall’ex capitano giallorosso Francesco Totti, lanon è stata ritirata ma non è nemmeno più stata assegnata da allora. Oggi, però, c’è un indizioa scatenare la fantasia dei tifosi della squadra della Capitale: sull’account Twitter della società, è stata infatti pubblicata la foto con dettaglio del10 su una...