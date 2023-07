(Di lunedì 3 luglio 2023) Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto asabato sera dove un uomo è stato trovatoindopo essere stato colpito da un pallino esploso da unaad aria compressa. A dare l’allarme una coppia che in Via Giuseppe Rosati – siamo a Tor Sapienza – ha incrociato la vittima innte e con una vistosa ferita alla. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i poliziotti. L’uomo è stato soccorso mentre nel frattempo sono scattate le ricerche per cercare di individuare i responsabili. Uomoin Via Rosati, cosa è successo sabato 1 luglio 2023 L’uomo, erano da poco passate le 22.30 di sabato 1 luglio, ha ridi essere stato ...

... c'era una volta Forza Italia: Salvini o si adegua o balla da solo Il governotra Mes, ... La scelta è stata ufficializzata ieri in una Camera semideserta per un venerdì che adiventa ponte ...Ognuno di loronel proprio quotidiano tra problemi di lavoro, assistenza sanitaria o sfide ...oggi, nel quartiere dove vivono Zero e i suoi amici Sarah e Secco è stata appena individuata ...Il giorno dopo , la notte del 28 giugno, gli agenti sono stati chiamati nuovamente nei pressi di un locale pubblico in piazza. Qui hanno trovato l'uomo ancora in uno stato evidente di ...

Roma, barcolla per strada perdendo sangue dalla testa: “Mi hanno sparato”, 38enne ferito da una pistola a pallini Il Corriere della Città

E’ stato ricostruito dalla Polizia di Stato quanto accaduto a Roma sabato sera dove un uomo è stato trovato ferito in strada dopo essere stato colpito da un pallino esploso da una pistola ad aria comp ...Maggioranza al lavoro per la ratifi ca del Fondo salvastati, in arrivo un ordine del giorno che lo renda digeribile per Fdi ...