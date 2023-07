Rocchi | 'Serra dismesso per motivi tecnici | Mourinho non c'entra Zero problemi con la Roma | ma chiediamo'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il designatore della CAN di Serie A e B Gianlucaè intervenuto per presentare i nuovi organici arbitrali per la stagione 2023/2024....

"L'avvicendamento diè stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho". Così Gianluca, designatore della Can, commenta le dismissioni di Marco, protagonista della lite con Mourinho. "Anche se avesse commesso un errore e glie lo abbiamo detto che non è stato al 100% in ...Confermatialla Can e Trefoloni al settore tecnico. Promossi diversi arbitri giovani, dismessi otto arbitri, come Marco- il fischietto che annullò gol regolare al Milan con lo Spezia e che fu ...A fare il punto è stato il designatore Gianluca: "Marcoè stato dismesso solo per motivi tecnici, mi dispiace aver letto altro. Con Mourinho ha sbagliato, è stato fermato e poi è stato ...

Svelate le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia. Ecco le dichiarazioni di Rocchi e Gravina sulle novità della prossima stagione ...