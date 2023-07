Rocchi Serra dismesso per motivi tecnici | andrà al Var

(Di lunedì 3 luglio 2023) "Mi auguro che questo caso sia chiuso". ROMA - "L'avvicendamento diè stato esclusivamente per. Non è dipeso dalla lite con Mourinho. Anche se avesse commesso un errore e glielo abbiamo detto che non era al 100% in quella circostanza, lui poi è rimasto a casa qualche settimana e

A parlare è il designatore della Can, Gianluca, in merito alle dismissioni di Marco, protagonista della lite con l'allenatore della Roma José Mourinho. "Anche se avesse commesso un ......A e B Gianlucaè intervenuto per presentare i nuovi organici arbitrali per la stagione 2023/2024. Il numero dei 'fischietti' non poteva non soffermarsi sulla dismissione del signor Marco..."L'avvicendamento diè stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho". Così Gianluca, designatore della Can, commenta le dismissioni di Marco, protagonista della lite con Mourinho. "Anche se avesse commesso un errore e glie lo abbiamo detto che non è stato al 100% in ...

Rocchi: “Serra dismesso per motivi tecnici. Nessun arbitro ha problemi con la Roma” ForzaRoma.info

“L’avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho”. A parlare è il designatore della Can, Gianluca Rocchi, in merito alle dismissioni di Marco ...'Mi auguro che questo caso sia chiuso'.ROMA (ITALPRESS) - 'L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso ...