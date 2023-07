Rocchi | «Confronto costante con squadre Serie A! Un obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gianluca, designatore degli arbitri diA e B, nel corso della conferenza stampa indetta dall’AIA ha confermato la sua nomina a designatore chiarendo gli obiettivi per la prossima stagione CONFERMA – Queste le parole di Gianluca: «Conferma come designatore? Grande orgoglio e grande responsabilità. Ringrazio i ragazzi che sono stati dismessi, ho avuto difficoltà a dir loro che lasciavano un sogno. Vogliamo e lavoreremo per un comportamento d’educazione. Abbiamo oltre sessanta persone in distinta, è un problema gravissimo. Un gruppo di persone che in un momento di tensione può creare un problema. Sessanta persone sul terreno di gioco, più i 22 giocatori sono tanti. Mourinho? Voglio parlare di 20 allenatori e 20 società. Noi ad inizio stagione mandiamo un nostro arbitro per spiegare le novità, e durante la stagione ...