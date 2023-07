ROMA - Non c'è la lite con José Mourinho alla base della dismissione dell'arbitro Marco Serra . Ad assicurarlo è Gianluca: "L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici" , ha spiegato il designatore della Can durante la conferenza stampa in cui sono state svelate le nomine degli organi ...... la diffusione degli audio e delle comunicazioni arbitro - Var, come ufficializzato dal presidente della Figc Gravina : A fare il punto è stato il designatore Gianlucache ha fatto chiarezza ...Alla Can C confermato Maurizio Ciampi, alla Can D confermato Alessandro Pizzi"fa chiarezza su bocciatura Serra e caso - Roma. A fare il punto è stato il designatore Gianluca: "Marco ...

Rocchi chiarisce il caso Serra: "Dismesso per motivi tecnici, non c'entra Mourinho" Corriere dello Sport

Il designatore spiega la scelta che ha riguardato l'arbitro protagonista della lite con lo 'Special One' e poi garantisce: "Nessun problema con la Roma" ...Rocchi esclude che ci sia un caso-Roma. Presentati i nuovi quadri arbitrali: Irrati e Valeri si sono dimessi, Serra è stato bocciato per motivi tecnici ...