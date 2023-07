Roccapiemonte piange la scomparsa del 17enne Francesco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità dila prematuradel giovanePuopolo. Ilé stato vittima di un gravissimo incidente con la sua bici in montagna. Alla famiglia, in particolare ai genitori Gerardo e Giovanna, ed alla sorella Anna, le condoglianze e la vicinanza del Sindaco Carmine Pagano e di tutta l’Amministrazione Comunale. Il primo cittadino, dopo questo tragico evento, in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach Games e le selezioni diper Miss Italia 2023. “Sono sconvolto per questo terribile episodio, mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è ...