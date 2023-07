Robot umanoide sostituisce il direttore d' orchestra al concerto | ma il risultato è un flop | cosa è successo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Anche ild', mestiere di grande complessità, conoscenze avanzate e creatività a rischio causa nuove tecnologie? In attesa di conoscere la risposta, in Corea del Sud, hanno già ...

... conoscenze avanzate e creatività a rischio causa nuove tecnologie In attesa di conoscere la risposta, in Corea del Sud, hanno già assistito al primo concerto guidato dalEveR 6, che ...Ilha diretto tre dei cinque pezzi programmati, incluso uno condotto con il direttore d'orchestra coreano Choi Soo - yeoul, che l'ha affiancato durante la performance, offrendo il suo ...IlEveR 6 ha diretto l'esibizione musicale dell'orchestra nazionale della Corea del Sud. Si tratta della prima macchina androide coreana a cimentarsi in questo tipo di attività. Progettato ...

In Corea del Sud un robot umanoide è direttore d'orchestra – IL VIDEO Forbes Italia

Anche il direttore d'orchestra, mestiere di grande complessità, conoscenze avanzate e creatività a rischio causa nuove tecnologie In attesa di conoscere la risposta, in ...EveR 6 è la prima macchina androide, progettato dal Korea Institute of Industrial Technology, a dirigere i musicisti dell'orchestra nazionale del Paese ...