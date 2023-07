Roblox | Sony è interessata a portarlo su PS5!

Roblox: Sony non l'ha voluto su PlayStation perché preoccupata per i bambini Everyeye Videogiochi

Dopo alcuni dubbi iniziali, Sony sembra davvero interessata a portare Roblox su PS5 così da accontentare gli utenti più piccoli.Sony is working to bring Roblox to PlayStation. Sony had been cautious about exposing its user base to potential exploitation. Roblox recently announced a new age-based category for young adults.