Robert De Niro | il dramma del nipote morto | ' Lo adoravo Piangiamo la sua scomparsa'

Tanto il dolore perDeche dopo la morte di suo nipote , Leandro DeRodriguez deceduto all'età di 19 anni ha rilasciato una breve dichiarazione per commentare la notizia choc al giornale Metro Uk. L'...È morto a 19 anni Leandro DeRodriguez, nipote diDe, che recitò anche nel film 'A Star Is Born'. Lo ha annunciato su Instagram, senza però specificare le cause del decesso, la madre Drena De, figlia adottiva del divo di Hollywood e ...Aveva 19 anni: ancora sconosciute le cause del decesso. Il nipote 19enne diDe...

Morto Leandro De Niro Rodriguez, il nipote 19enne di Robert De Niro Corriere della Sera

Robert De Niro piange in queste ore la morte del nipote Leandro: appena 19enne, era apparso in film come A Star is Born ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...