Rivoluzione moviola in Serie A | si potranno ascoltare gli audio degli arbitri! Come funziona e quando inizia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Svolta per il calcio italiano che fa un ulteriore passo avanti sul fronte teconologico applicato al gioco. A partire dallaA 2023/24, infatti, siglicon i dialoghi tra arbitro e Var. Ad annunciarlo il presidente della Figc Gabriele Gravina durante la presentazione dei nuovi Organi Tecnici Nazionali dell’AIA. «Abbiamo avviato con DAZN un progetto innovativo – ha detto Gravina -: saremo la prima federazione a mandare in onda l’legato agli episodi che sono stati oggetto di discussione. Vogliamo la massima trasparenza». Non si assisterà, però, alla trasmissione in diretta dei dialoghi, ma si tratterà di una produzione ad hoc da realizzarsi insieme alla stessa AIA. Un «contenuto editoriale»,è stato definito, che verrà diffuso qualche giorno dopo ...

