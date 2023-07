Rivolte in Francia | Hidalgo | Nulla puo' giustificare la violenza

... che appare tuttavia in netto calo dopo la quinta notte di. L'Associazione dei sindaci di(AMF) ha invitato la popolazione a "una mobilitazione civica dei cittadini per un ritorno all'...AGI - Le banlieue dellasono riesplose. È dal 1979, con la famosa prima sommossa a Vaulx - en - Velin , alle porte ... Ben prima, quindi, delledel 2005 , anche in quel caso causate dalla ...A lanciare un appello per far cessare leviolente " esplose dopo l'uccisione del giovane Nahel da parte di un agente di polizia " sono state le diverse autorità religiose di. Dal ...

Alle 12 di oggi, davanti ai municipi delle citta', si e' tenuto il raduno convocato dai sindaci di Francia per denunciare l'ondata di violenze ...Proteste e scontri attraversano la Francia, all'indomani dell'uccisione di un ragazzo francoalgerino alla periferia di Parigi, da parte della polizia. Negli stessi giorni, anche il movimento ecologist ...