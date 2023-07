Rivolta dei rifiuti a Roma | cassonetti rovesciati nella zona del Laurentino 38

(Di lunedì 3 luglio 2023) I cittadini di, e in particolar modo del38, sono esausti di vivere in mezzo ai. Nel quartiere popolare alle porte della Cecchignola, i residenti hanno deciso di agitare unain strada. Lungo le strade della, infatti, sono statiin strada idell’immondizia, al fine di bloccare il traffico e far vedere le condizioni di grave emergenzain cui versa questo quadrante capitolino. La protesta deial38 Le prime si sono percepitegiornata di ieri pomeriggio, dovesotto la Laurentina alcuni cittadini hanno cominciato a rovesciare i secchioni dell’AMA. Contenitori immensi che, ...

Negli ultimi giorni , le cronache giornalistiche si sono concentrate sulle Banlieue in quanto centri nevralgiciviolenti scontri che hanno travolto l'intero Paese. Scontri, per la cronaca, ...Matto per colpasoldi: Prigozhin fatto a pezzi alla tv russa Dopo la fine della ribellione, ... Il Cremlino ha riferito che come parte dell'accordo per porre fine alla, Prigozhin sarebbe '......della Difesa Sergei Shoigu ha elogiato la "fedeltà" mostrata dal suo esercito durante la... È quasi il 100%carriarmati di questo tipo forniti da Polonia e Portogallo", ha affermato. 3 ...

Nella rivolta dei disperati delle banlieue va in cenere la Francia della “fraternité” La Stampa

RIETI - Si è conclusa nel migliore dei modi l’edizione 2023 della Rieti -Terminillo Enel X Way. Il ringraziamento del presidente dell’Automobile Club Rieti Alessandro ..."Popotus in classe" - l'iniziativa rivolta alla scuola primaria che Popotus, il giornale di attualità per i bambini, inserto di Avvenire, ha replicato anche per l'anno scolastico 2022-2023 - ha regist ...