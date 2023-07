Rivington | ristorante d’ispirazione newyorkese a Milano

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 3 luglio 2023), il primodi, festeggia l’Independence Day americano con un menù dedicato, 100% USA. Un menù a stelle e strisce per festeggiare il 4 luglio, la festa dell’indipendenza statunitense, la terra dei diritti e della libertà. Una data impressa nella memoria, impossibile da dimenticare e impossibile non festeggiare nella spettacolare cornice di(sito web), seduti tra le vetrate a tutta altezza con vista sullo skyline di Porta Nuova, immersi in un’atmosfera jazzy a lume di candela. Il primodi ispirazioneall’interno dell’Hyatt Centric Milan Centrale, l’hotel che strizza l’occhio alla moda e al design con una delle viste più mozzafiato della città, propone un’esperienza ...