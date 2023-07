(Di lunedì 3 luglio 2023) La Pulce ha annunciato il suo futuro qualche settimana fa: nessun ritorno al Barcellona né la montagna di milioni offerti dall’Arabia Saudita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nonostante il calciomercato sia iniziato da poche settimane, già molti colpi roboanti sono statia segno dalle squadre europee. Il Real Madrid ha sborsato più di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Mas ha ancheche loche riceverà l'argentino oscilla "tra i 50 e i 60 milioni di dollari l'anno". Messi "potrà trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti nel ...... giocava ancora nel Psg e non voleva metterlo ulteriormente sottopressione.' Mas haanche alcuni dettagli sull'ingaggio di Messi: 'Riceverà unocompreso tra i 50 e i 60 milioni di ...Secondo una recente analisi dell'ufficio studi di Mediobanca, lomedio di un top manager ... una recente inchiesta della giornalista Milena Gabanelli per il Corriere della Sera ha...

Rivelato lo stipendio di Messi all’Inter Miami: cifre mostruose Sport News.eu

Il report annuale del Ducato di Cornovaglia ha rivelato l'esatto importo degli introiti del Principe di Galles. Era facile immaginare che il principe ...A El Pais: «E’ dal 2019 che lo vogliamo. Abbiamo parlato a Barcellona, Miami, Rosario, Doha. Fondamentale il contratto di Apple Tv». Il proprietario di maggioranza dell’Inter Miami, Jorge Mas, ha rila ...