Ritrovato un cranio umano arcaico vicino al fiume Po a Cremona | “Probabilmente risale al Paleolitico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unnte ad un Homo sapiens del, è stato rinvenuto questa mattina nei pressi delPo. La zona esatta del ritrovamento corrisponde al punto in cui ilincrocia l’Adda, nel comune di San Daniele Po (). Lo scheletro, che era seminascosto dalla ghiaia e di cui sono rimaste due ossa parietali e l’osso occipitale, è stato trovato da Davide Persico, professore di Paleontologia dell’Università di Parma e sindaco del comune. Il professore ha spiegato il contesto nel quale è statoil, spiegando che era impegnato in compagnia di altre persone “in un’escursione per l’osservazione dele la scoperta è stata ...