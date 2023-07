Rita Lofano di AGI premiata con ' Un Giglio per la Pace e la Libertà di Stampa'

Lo ha detto, per anni apprezzata corrispondente dagli Stati Uniti di AGI, testata che da alcuni mesi dirige, premiata, nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, a Roma, con 'Un Giglio per ...Lo ha detto, direttore di AGI , tra i premiati, nella cerimonia nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, a Roma, per i riconoscimenti 'Un Giglio per la Pace e la Libertà di Stampa' . Il ...... Direttore di Leggo, Jacopo Volpi Direttore Rai Sport, Massimo Martinelli, Direttore de Il Messaggero, Fabrizio Roncone, Inviato speciale de Il Corriere della Sera,, Direttore AGI - ...

"Dedico questo premio a tutte le donne, a quelle che vivono in aree dove non c'è libertà di stampa, ma anche a quelle che raggiungono posizioni di prestigio, ma continuano alle volte a essere discriminate".