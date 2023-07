Ristorazione e mixology si incontrano a Milano in zona Crocetta

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 luglio 2023) «L’estate si è presentata come comanda Iddio. Co’ tutti i sentimenti si è presentata…», direbbe Luca Cupiello dopo una notte insonne nella fornace infernale in cui si sono trasformati i nostri appartamenti cittadini. E quando si tratta di mangiare, non esiste sollievo migliore di un buon piatto a base di pesce, fresco, in tutti i sensi. Appena pescato, delicato, poco elaborato. Perché si addice alla dieta sana che siamo chiamati a seguire, pena la prova costume. Perché “il pesce meno lo lavori meglio è”. Perché “il sale fa male”. E così la ricciola – rigorosamente cruda – viene preferita alla frittura di paranza, e il poke batte la zuppa di pesce. Ma c’è un posto, a, che non si piega alla dittatura della leggerezza, neppure quando si parla di pesce. Incontro Restaurant & Drink nasce nell’aprile del 2022 dalle «idee chiare e concrete» di Federico Anibaldi, ...