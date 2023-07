Rispunta il capo della Wagner | presto nuove vittorie al fronte Ma Putin vuole il controllo della sua holding

(Di lunedì 3 luglio 2023) "Moltovedrete le nostre prossimeal, ne sono certo": così Evgeny Prigozhin in un messaggio audio pubblicato su canale Telegram Grey Zone, considerato vicino al gruppo. "Oggi come mai oggi ci serve il vostro sostegno, vi ringrazio per questo", dice una voce che sembra effettivamente quella delcompagnia militare che ha sfidato i vertici russi il 23-24 giugno lanciando un convoglio con suoi uomini verso Mosca, salvo poi ordinare il dietro front e accettare il trasferimento in Bielorussia. E' il primo messaggio dopo la fine del braccio di ferro con le autorità moscovite."Vorrei che capiate che la nostra marcia per la giustizia intendeva in primo luogo essere una lotta contro i traditori e per mobilitare la società, credo che per ...

