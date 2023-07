‘’Rinascimenti’’ | l’arte contemporanea è a Castiglione del Lago

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dodici artisti viventi e due storicizzati in dialogo con Perugino e Signorelli ‘’Rinascimenti: Perugino e Signorelli, l’invenzione del paesaggio. Visioni contemporanee tra reale e virtuale ’’, visitabile fino all’8 Ottobre 2023, è molto più di una mostra. Una conversazione in più stanze, un percorso di intendimenti e stimoli: i linguaggi di quattordici artisti e l’eco di Perugino e Signorelli vengono armonizzati dal curatore Andrea Baffoni per abitare in maniera nuova il Palazzo della Corgna didel. Un’anticamera d’accoglienza, con il totem girevole di Carlo Carnevali e il Demone omaggio a Signorelli di Livio Orazio Valentini, introduce alla Sala di Enea, nel cui soffitto cinquecentesco le vicende degli dei si intrecciano a quelle umane. La connessione tra le dimensioni celeste e terrena è qui interpretata da Fabrizio ...