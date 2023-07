Rimborso IRPEF Modello 730 | ecco quando verrà accreditato

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 3 luglio 2023)730: i primi accediti arrivano a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti, per i pensionati l’accredito arriva a partire dal mese successivo. L’accredito delè legato alla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi. Ildell’è erogato in busta paga a luglio in caso di trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio. Tale scadenza slitta di un mese per chi percepisce il trattamento previdenziale INPS. Ilvienea seguito della presentazione del730 e giunge con la busta paga del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto relativo al calcolo ...