Riforma fiscale in Italia | un programma ambizioso quanto necessario

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il Rapportodel 2021 vantava tra le sue schede di approfondimento anche una sulle prospettive di unain. Nella relazione introduttiva di quell’anno evidenziavo che se, come diceva Shakespeare nel Giulio Cesare «gli uomini in certi momenti sono padroni del loro destino», questo era il tempo di dimostrarlo. Evidenziavo quindi, già all’epoca, come fosse essenziale per il Paese chiarire l’idea di Fisco che l’voleva avere per il futuro delle prossime generazioni. Già nel 2021 Eurispes rilevava un improcrastinabile intervento sul sistemaPartendo dall’analisi di allora, l’Eurispes rilevava come fossevalutare l’opportunità di un ricorso alla riduzione delle aliquote Irpef, proponendo che le due centrali del 38% (tra i ...

Per i dettagli si rimane in attesa della discussione in aula, in programma il 10 luglio, circa il testo della, dopo l'ok ricevuto dalla Commissione Finanze della Camera. Al momento ...... nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, della delega al Governo per la(esame C. 1038 e abb. - Rel. ......il Mes 'Ritengo contrario all'interesse nazionale accelerare la ratifica del trattato di... non solo ci preoccupa, ma ci ha già spinto a intervenire sul cuneoe a incentivare le imprese ...

Delega fiscale, dal superbollo auto alla flat tax: ecco tutte le novità Sky Tg24

Tali cambiamenti sono volti a far percepire al lavoratore un netto in busta paga più alto e ridurre il noto cuneo fiscale. Per i dettagli si rimane in attesa della discussione in aula, in programma il ...Dopo una settimana di alti e bassi per il gioco pubblico, diventa sempre più urgente e necessaria la riforma del comparto che metta fine al conflitto sul territorio: mentre il Parlamento avanza, alcun ...